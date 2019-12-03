Москва, 3 декабря 2019, 17:41 — REGNUM Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у Североатлантического альянса нет списка врагов, может служить подтверждением слов президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает в настоящее время смерть мозга. Об этом 3 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Олег Барабанов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Столтенберга, у НАТО отсутствует список врагов. При этом генсек альянса призвал не забывать, что Россия вкладывает значительные средства в современную военную технику, в том числе ядерное оружие, также укрепляются позиции Китая. Поэтому альянс должен быть «готов к неизвестному».
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