Москва, , 17:41 — REGNUM Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у Североатлантического альянса нет списка врагов, может служить подтверждением слов президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает в настоящее время смерть мозга. Об этом 3 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Олег Барабанов.

«Тенденция опасна, и заплетают опасно. С одной стороны, Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. И сейчас то, что говорит Столтенберг, может быть результатом смерти мозга. Это демонстрация смерти мозга, — сказал Барабанов. — Кроме ужина с королевой и русофобской сессии, на нынешнем саммите НАТО ничего нет. Единственное содержательное, что их скрепляет, так это русофобия. Но в условиях смерти мозга любой сигнал, любой импульс может быть воспринят неадекватно. И на пресловутую кнопку они нажмут без проблем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Столтенберга, у НАТО отсутствует список врагов. При этом генсек альянса призвал не забывать, что Россия вкладывает значительные средства в современную военную технику, в том числе ядерное оружие, также укрепляются позиции Китая. Поэтому альянс должен быть «готов к неизвестному».

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