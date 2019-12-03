Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал принятый ранее Законодательным собранием региональный закон о бесплатной лекарственной помощи детям, проходящим амбулаторное лечение хронического гепатита С.

Как сообщили 3 декабря в Смольном, право на лекарственное обеспечение за счёт средств городского бюджета получат дети до 18 лет, имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге.

Речь идёт только о лекарствах по рецептам, выписанным врачами при амбулаторном лечении. Перечень таких лекарств ежегодно устанавливается законом Санкт-Петербурга.

По данным властей, на учёте в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга состоят и нуждаются в лечении 150 детей, страдающих гепатитом С.

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