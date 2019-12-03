Ташкент, , 17:34 — REGNUM Налаживание обмена опытом в сфере городского управления и развития городской инфраструктуры обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Душанбе Рустам Эмомали, сообщили 3 декабря в пресс-службе узбекистанского лидера.

Во время переговоров стороны обсудили совместные проекты экономической кооперации и программы культурно-гуманитарного сотрудничества. Собеседники также затронули практические аспекты расширения сотрудничества между Ташкентом и Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря мэр Ташкента Джахонгир Артиходжаев и председатель Душанбе Рустам Эмомали подписали меморандум о взаимопонимании, который направлен на расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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