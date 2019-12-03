Бишкек, , 17:22 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз намерены предоставить правительству Киргизии €5 млн (около 355 млн рублей) на реабилитацию системы водоснабжения в городе Исфана. Об этом стало известно сегодня, 3 декабря, в ходе заседания парламентского комитета по международным делам и обороне.

Из этих денег €1,6 млн (113,5 млн рублей) ЕБРР выделит республике в виде кредита с плавающей процентной ставкой «Euribor» +1% сроком на 15 лет, из которых три года составит льготный период.

Также Европейский банк реконструкции и развития планирует дать Киргизии грант в размере €1 млн (около 71 млн рублей) — в виде технического сотрудничества.

Еще один грант на сумму €2,4 млн (170 млн рублей) киргизстанские власти получат от Европейского союза.