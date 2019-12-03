Тегеран, , 17:22 — REGNUM Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран проведут совместные военные учения своих военно-морских сил 27 декабря. Об этом сегодня, 3 декабря, заявил командующий военно-морских сил Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

По его словам, совместные военные учения ВМС России, Китая и Ирана состоятся 27 декабря.

Целью учений станет «обеспечение коллективной безопасности в северной части Индийского океана».

Ранее было объявлено, что целью данных совместных учений является отработка борьбы с террористами и пиратами.