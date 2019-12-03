Москва, 3 декабря 2019, 17:20 — REGNUM Критика бывшего украинского президента Петра Порошенко в адрес возврата прямых поставок газа из России показывает его равнодушное отношение к согражданам, заявил 3 декабря член Совфеда Сергей Цеков в интервью RT.
Комментируя заявление Порошенко о том, что газ из Европейского союза «вполне устраивает» Украину, сенатор отметил, что экс-глава этой страны совсем не думает о цене на газ, который из России поставляется дешевле, а именно это важно украинцам.
Российский сенатор также отметил, что слова Порошенко наглядно демонстрируют, до какой степени он «негосударственный человек». Впрочем, это и так видно по итогам его пребывания на президентской должности, отметил Цеков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев готовы договариваться по условиям поставок на Украину российского газа.
Порошенко заявил, что Украине вообще не нужен российский газ, да к тому же такой шаг как возобновление покупки голубого топлива в РФ — это «капитуляция» перед Москвой.
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