Москва, , 19:23 — REGNUM Цифровизация юридических услуг для населения и бизнеса наращивает обороты. С готовым продуктом, основанным на искусственном интеллекте, на рынок вышла компания МТС. Так называемый робот-юрист будет применяться для составления типовых договоров и прочих рутинных операций. При необходимости программа привлекает человека для разрешения спорных ситуаций.

Роботизацией рутинных процессов также занимаются и прямые конкуренты МТС — «Мегафон» и «Билайн».

На сегодняшний день наличие робота-юриста или программы для ведения документооборота в юридической компании — уже не инновация. Такие алгоритмы, разработанные IT-компаниями, специализирующимися на автоматизации юридических услуг, существуют с 2013 года. Почему этот рынок так привлекает «большую тройку» — ответ очевидный: все три компании являются хранителями Bigdata (больших данных), в том числе и банковских данных своих абонентов, следовательно, у них есть все шансы стать монополистами на рынке LegalTech.

Например, участие еще одного крупного игрока — Сбербанка — в этой гонке вполне очевидно: необходимо стать владельцами процесса принятия решений суда по просроченным кредитам и кредитным картам физических лиц. Согласно статистике Банка России, объем задолженности домашних хозяйств на начало 2019 года достиг почти 16 трлн руб.

Не будет лишним вспомнить в связи с этим про обещания председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, данные ю в 2018 году, о том, что в течение двух-трёх лет в Мосгорсуде искусственный интеллект начнет рассматривать рутинные судебные дела.

Что станет с помощниками юристов (профессия, с которой начинается карьера большинства выпускников юридических вузов), которых призваны массово заменить роботы, — вопрос, на который не дают ответа ни разработчики, ни пользователи, ни ответственные за рынок труда государственные институты. Согласно краткому статистическому справочнику ВШЭ «Образование в цифрах: 2019», в российские вузы на специальность «юриспруденция» в 2018 году поступило 113,6 тысячи студентов.

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