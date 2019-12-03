Тбилиси, , 17:14 — REGNUM Визит лидера «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в Москву был запланирован еще полтора месяца назад и с протекающими в Грузии событиями никак не связан, заявил журналистам политический секретарь партии Гигла Барамидзе, комментируя информацию о вылете Бурджанадзе вместе с сыном Анзором Бицадзе в российскую столицу.

По информации Гиглы Барамидзе, о предстоящем визите лидера партии в Москву были проинформированы в объединенной оппозиции, в составе которой Нино Бурджанадзе в последний период активно участвовала как в протестных мероприятиях, так и во встречах по обсуждению планов протестных действий.

«У этого временного политического объединения есть свой координатор, который был в курсе (визита Бурджанадзе в Москву). Из личных разговоров знали об этом и некоторые лидеры оппозиции», — передает заявление Барамидзе Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Что касается вступления партии Бурджанадзе в общее оппозиционное объединение, Гигла Барамидзе подчеркнул, что их объединяет только один вопрос — пропорциональные выборы, и участие партии в мероприятиях и встречах объединенной оппозиции объясняется поддержкой этого вопроса. «По всем остальным направлениям у нас очень различные взгляды», — отметил соратник Бурджанадзе.

Напомним, что акции протеста в Грузии соратники экс-президента Саакашвили начали после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривавший проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Вокруг двух оппозиционных нынешней власти сил — «Национального движения» и «Европейской Грузии» — объединились почти все крупные или мелкие политические партии и организации, в том числе к рядам оппозиционного объединения примкнуло и «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.