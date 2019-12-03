Сочи, Краснодарский край, , 17:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что расширение военного блока НАТО на восток, развитие военной инфраструктуры альянса непосредственно у границ России — это потенциальная угроза безопасности РФ. Об этом российский лидер заявил сегодня, 3 декабря, на совещании с военными.

Путин подчеркнул, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет явно не способствуют укреплению мира на планете. Российский лидер напомнил, что военный блок НАТО был создан в 1949 году как основной элемент западной инфраструктуры холодной войны против Советского Союза. Сейчас уже нет ни Советского Союза и Организации Варшавского договора, которая была создана СССР в ответ на создание НАТО, а вот Североатлантический альянс по-прежнему существует и усиливает свои позиции у российских границ.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры вблизи российских границ — одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — подчеркнул президент России.

Он добавил, что именно поэтому техническому переоснащению российских вооруженных сил власти РФ уделяют и будут уделять самое пристальное внимание.