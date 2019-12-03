Тбилиси, , 17:00 — REGNUM Грузии и Украине обещают, что они станут членами НАТО, но конкретных дат при этом не называют и лишь призывают и дальше приводить оборону и демократию своих стран в соответствие со стандартами альянса. Как сообщила телекомпания «Рустави 2» очередное заявление с такими обещаниями на проходящем в Лондоне саммите сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Решение Бухарестского саммита остается в силе, Грузия и Украина станут членами альянса. Точно определенной даты у нас нет, но наша главная задача — помочь этим двум странам вступить в альянс. Это можно сделать проведением новых реформ и модернизацией сферы обороны и институтов», — передает грузинская телекомпания перевод слов Столтенберга.

По оценке генсека, в Грузии сегодня больше НАТО, чем было когда-либо раньше. Это и функционирующий в стране учебный центр НАТО, и тесные политические контакты с правительством.

«Мы углубляем отношения с обоими государствами, и это хорошо как для Грузии и Украины, так и для НАТО», — заявил генсек альянса.

С тех пор, как Грузии пообещали членство в НАТО, прошло уже 11 лет, но плана действий ПДЧ она пока так и не заслужила. Ранее бывший генсек НАТО недвусмысленно намекнул, что если Грузию и примут в альянс, то действие 5 статьи устава альянса на «оккупированные» и неподконтрольные Грузии территории Абхазии и Южной Осетии распространяться не будет. Подобное заявление часть грузинского общества восприняла крайне негативно как косвенное нарушение территориальной целостности Грузии и выразила возмущение. Представители власти и прозападной оппозиции тему замяли либо в своих заявлениях объяснили в выгодном им свете.