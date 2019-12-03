Брюссель, , 16:53 — REGNUM Вступление Грузии и Украины в НАТО не имеет точных временных рамок, заявил 3 декабря генсек альянса Йенс Столтенберг.

При этом глава Североатлантического альянса отметил, что членство Киеву и Тбилиси обязательно дадут, но для этого надо ещё многое сделать.

«НАТО ещё на Бухарестском саммите приняло решение, что Украина и Грузия получат членство альянса. Это решение не отменено, но мы не устанавливаем точных сроков его исполнения. Сейчас мы сосредоточены на содействии этим странам в их движении в сторону евроатлантической интеграции», — заявил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс не спешит связывать себя полноценными взаимными обязательствами в отношении Киева и Тбилиси, предпочитая удовлетворять свои потребности без вступления в «законный брак».

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек НАТО подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в альянс