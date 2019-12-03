Сочи, Краснодарский край, , 16:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«4 декабря в Сочи состоятся переговоры президента России с президентом Республики Сербии Александром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Как ожидается, стороны обсудят аспекты двустороннего сотрудничества и взаимодействия, а также затронут проблемы, касающиеся региональной и международной повестки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Вучич заявил о том, что Сербия приняла решение о приостановке покупки какого-либо вооружения. Соответствующее решение было согласовано главой государства с министром обороны страны и руководителем генерального штаба Сербии.