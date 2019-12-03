Москва, , 16:45 — REGNUM Для улучшения ситуации с гражданами-инвалидами в РФ необходимо проработать вопрос квотирования рабочих мест, вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, а также продумать налоговые льготы для работодателей, которые нанимают сотрудников-инвалидов. Об этом в ходе пленарного заседания заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показал, что основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня инвалиды в РФ, связаны со сложностями в вопросе реализации в определенных профессиях, невозможностью полноценно путешествовать, а также поддерживать свое здоровье. Такие проблемы отметили порядка 84−86% опрошенных НАФИ граждан.

«За последние годы количество работающих сократилось на 900 тысяч человек. А дальше перед вами показатели количества инвалидов, работающих на предприятиях общероссийских общественных организаций инвалидов — количество сократилось где-то на порядок, а где-то даже в десятки раз», — заявил Смолин.

Причин для этого три и все они уже обсуждались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который, по словам Смолина, отнесся к вопросу «с сочувствием». Так, сегодня Минтруд уже подготовил законопроект о квотировании рабочих мест, но он пока не согласован с финансово-экономическим блоком правительства, что не позволяет рассмотреть инициативу.

Кроме того, отметил Смолин, на проблемах инвалидов также сказывается отсутствие индексации пенсий работающим инвалидов.

«Коллеги, когда у вас, если вы работаете, пенсия на 30% меньше, чем, когда вы не работаете, и при этом вы получаете очень низкую заработную плату в районе минималки, — государство просто выгоняет вас с работы», — отметил Смолин.

Однако наиболее остро, по его словам, сегодня стоит вопрос налоговых вычетов для инвалидов. Так, подчеркивает Смолин, сегодня подобные льготы существуют только формально и воспользоваться ею работодатели практически не могут.

«Мы предоставляем налоговые льготы — возврат налога на добавленную стоимость (НДС) — к тем, кто отправляет сырье за рубеж в интересах конкурентоспособности. Но разве мы не должны в интересах конкурентоспособности дать возможность организациям и предприятиям инвалидов получить деньги от уплаченного НДС», — заявил Смолин.