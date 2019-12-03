Москва, , 16:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что к 2023 году в составе военно-морских сил России количество кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр» будет увеличено в два раза. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 декабря, на совещании с военными.

По словам Путина, Россия и дальше будет наращивать свои военно-морские силы. В рамках программы развития флота предусматривается увеличение количества кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр» в два раза с нынешнего числа. Это должно произойти к 2023 году.

Напомним, что военно-промышленный комплекс России ведет разработку для Военно-морского флота новейшей крылатой ракеты «Калибр-М», дальность полета которой будет превышать 4,5 тыс. километров.