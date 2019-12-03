Москва, , 16:31 — REGNUM Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин специально для ИА REGNUM прокомментировал перспективу создания новой политической партии, ранее обозначенную писателем и общественными деятелем Захаром Прилепиным.

«Захар Прилепин и Александр Казаков создали общественное движение, основанное на идеях патриотизма и защиты интересов русского населения на Донбассе. Движение это новое, но, надо сказать, что оно достаточно быстро получило поддержку со стороны значимой части электорат», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА РЕ директор ЦПА Павел Данилин.

«Патриотических настроений у нас придерживается большинство населения. А что касается идей Захара Прилепина и Александра Казакова — у них есть достаточно значительная группа сторонников. Нельзя сказать, что большинство населения, но это значимая группа», — отметил политолог.

«И в этом контексте следует вспомнить успех партии «Родина», когда отсутствие предложения такой патриотической партии привело к тому, что никому не известная организация за довольно короткий промежуток времени смогла получить популярность и обойти многие системные, к тому времени бывшие уже довольно долго «на плаву» партии», — рассказал Павел Данилин.

«То есть, вопрос сейчас состоит в политическом позиционировании, вопрос в эффективности кампании, вопрос в поиске сторонников и в том, чтобы не превратилось в «секту для своих», — подчеркнул эксперт.

«Захар Прилепин — человек с активной жизненной позицией, и можно ожидать что он будет также и на ниве партстроительства. Тем более, что для того, чтобы стать партией, в российском законодательстве сейчас требования не драконовские, не такие, какими они были в до 2011 года, и поэтому превращение в партию вполне естественно, как следствие желания непосредственно участвовать в политике», — продолжил Павел Данилин.

«Возвращаясь к истории партии «Родина», надо отметить, что в поле национал-социалистов после ее ухода из политического пространства, у нас очевидная нехватка. Такая партия, как, например, «Патриоты России» не может дать достаточный ответ на имеющийся запрос. А значит, создание новой партии Захаром Прилепиным и его сторонниками — вполне логичный шаг. Посмотрим, как он будет реализован», — заключил свой комментарий Павел Данилин.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о намерении российского писателя Захара Прилепина участвовать в выборах в Государственную думу в 2021 году, в том случае, если к этому времени сможет создать собственную политическую силу.

«Если человек собирается идти на выборы, у него обязательно должна быть собственная политическая сила», — отметил Захар Прилепин.