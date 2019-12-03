Рига, , 16:28 — REGNUM Европейский союз (ЕС) может урезать на 1 млрд евро финансирование Латвии. Об этом, как пишет портал Diena. lv, рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на совещании.

«Это связано с целым рядом факторов, — сказал он. — Латвия перестает входить в группу самых неблагополучных экономик ЕС».

Кроме того, отметил он, на сокращении финансирования скажется выход Великобритании из ЕС.

По словам Кариньша, ЕС в большей степени намерен финансировать «инновации и продукты с высокой прибавочной стоимостью».