Тбилиси, , 16:27 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что режим, установленный в стране олигархом Бидзиной Иванишвили, тонет, и олигарх пытается утопить вместе с собой всю Грузию. Так охарактеризовал экс-президент ситуацию в стране на фоне проходящих в Тбилиси и регионах акций протеста своих соратников.

По мнению Саакашвили, беспорядки и дестабилизация сегодня устраивают только Иванишвили, поэтому он и посылает на контракции своих сторонников в противовес тем митингам, которые проводит оппозиция.

«Сейчас всем стало ясно, что это он (Иванишвили) хочет беспорядков и устраивает дестабилизацию, но мы не должны давать ему такой возможности. Это существо заставило нас потерять столько лет, что у нас уже нет времени. Нам сейчас как никогда нужен мир, но атака, мирная атака по всему фронту. Нас очень много и мы очень сильны», — заявил Саакашвили в своем очередном видеообращении, размещенном в соцсетях.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси соратники экс-президента и их единомышленники возобновили после того, как парламент Грузии не принял проект поправок в Конституцию, предусматривавший переход на пропорциональные выборы парламента с 2020 года. Так как оппозиция и ее сторонники дважды блокировали здание парламента и перекрывали движение по проспекту Руставели, полиция дважды разгоняла акции с применением спецсредств, оттесняя митингующих от входов в здание и с проезжей части центрального проспекта. Подобные действия оппозиция расценила как невиданное насилие и перешла к мелким локальным акциям, обещая впредь всюду преследовать представителей правящей партии «Грузинская мечта» и их лидера Иванишвили и создавать им максимальный дискомфорт.