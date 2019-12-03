Тбилиси, 3 декабря 2019, 16:27 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что режим, установленный в стране олигархом Бидзиной Иванишвили, тонет, и олигарх пытается утопить вместе с собой всю Грузию. Так охарактеризовал экс-президент ситуацию в стране на фоне проходящих в Тбилиси и регионах акций протеста своих соратников.
По мнению Саакашвили, беспорядки и дестабилизация сегодня устраивают только Иванишвили, поэтому он и посылает на контракции своих сторонников в противовес тем митингам, которые проводит оппозиция.
Напомним, что акции протеста в Тбилиси соратники экс-президента и их единомышленники возобновили после того, как парламент Грузии не принял проект поправок в Конституцию, предусматривавший переход на пропорциональные выборы парламента с 2020 года. Так как оппозиция и ее сторонники дважды блокировали здание парламента и перекрывали движение по проспекту Руставели, полиция дважды разгоняла акции с применением спецсредств, оттесняя митингующих от входов в здание и с проезжей части центрального проспекта. Подобные действия оппозиция расценила как невиданное насилие и перешла к мелким локальным акциям, обещая впредь всюду преследовать представителей правящей партии «Грузинская мечта» и их лидера Иванишвили и создавать им максимальный дискомфорт.