Тбилиси, 3 декабря 2019, 16:25 — REGNUM Все, кто не хочет уйти вслед за Иванишвили в политическую могилу, должны отмежеваться от «Грузинской мечты». С таким призывом обратился к обществу, точнее, к журналистам, которые записывали его очередной комментарий, бывший соратник экс-президента Саакашвили, а ныне один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
Это заявление Бокерия сделал у мэрии Мцхеты, где сегодня возобновилась акция протеста оппозиции. Эту акцию вчера, 2 декабря, начали активисты ассоциирующихся с оппозицией «гражданских движений», которые хотели ворваться в офис мажоритарного депутата Дмитрия Хундзе и ему в лицо, а не с улицы, бросить обвинения и оскорбления. Оппозиция считает Хундадзе одним из виновников того, что парламент Грузии не смог принять поправки в Конституцию, вводившие пропорциональные выборы парламента с 2020 года. В ответ на акцию оппозиции у мэрии Мцхеты собрались сторонники и активисты правящей партии «Грузинская мечта».Между ними и оппозиционно настроенными «гражданскими активистами» завязалась драка. Развести дерущихся смогли только вмешавшиеся в дело сотрудники полиции.
По мнению Гиги Бокерии, вчера у мэрии Мцхети произошел акт насилия, но не со стороны соратников оппозиции — «гражданских активистов», которые вместе со словесными оскорблениями пускали в ход и кулаки, а со стороны представителей правящей партии и полиции. Действия властей Бокерия расценил как нарушение свободы слова и выражения мнения и пообещал, что нынешняя власть очень горько за все это ответит.
Он обратился к сторонникам «Грузинской мечты» и предупредил, чтобы они вовремя отошли от этой партии, потому что лидер партии Бидзина Иванишвили встал на путь Аслана Абашидзе (бывшего главы Аджарской автономии, которого обратили в бегство Саакашвили и другие творцы «революции роз»), и очень скоро, по заявлению Бокерия, Иванишвили будет отправлен в политическую могилу.
Напомним, что акции протеста оппозиции начались после того, как парламент 14 ноября не смог принять законопроект о внесении в Конституцию очередных поправок, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной системе. Инициатива принадлежала лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, но принять законопроект не удалось из-за сопротивления мажоритарных депутатов. Оппозиция расценила случившееся как поставленный Иванишвили спектакль и объявила новую волну акций протеста.