Тбилиси, , 16:25 — REGNUM Все, кто не хочет уйти вслед за Иванишвили в политическую могилу, должны отмежеваться от «Грузинской мечты». С таким призывом обратился к обществу, точнее, к журналистам, которые записывали его очередной комментарий, бывший соратник экс-президента Саакашвили, а ныне один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

Это заявление Бокерия сделал у мэрии Мцхеты, где сегодня возобновилась акция протеста оппозиции. Эту акцию вчера, 2 декабря, начали активисты ассоциирующихся с оппозицией «гражданских движений», которые хотели ворваться в офис мажоритарного депутата Дмитрия Хундзе и ему в лицо, а не с улицы, бросить обвинения и оскорбления. Оппозиция считает Хундадзе одним из виновников того, что парламент Грузии не смог принять поправки в Конституцию, вводившие пропорциональные выборы парламента с 2020 года. В ответ на акцию оппозиции у мэрии Мцхеты собрались сторонники и активисты правящей партии «Грузинская мечта».Между ними и оппозиционно настроенными «гражданскими активистами» завязалась драка. Развести дерущихся смогли только вмешавшиеся в дело сотрудники полиции.

По мнению Гиги Бокерии, вчера у мэрии Мцхети произошел акт насилия, но не со стороны соратников оппозиции — «гражданских активистов», которые вместе со словесными оскорблениями пускали в ход и кулаки, а со стороны представителей правящей партии и полиции. Действия властей Бокерия расценил как нарушение свободы слова и выражения мнения и пообещал, что нынешняя власть очень горько за все это ответит.

«Насилие было вчера, когда полиция задержала молодых людей во время мирного протеста. Вчера они зажгли зеленый свет тем, кто учинил насилие над нашей молодежью», — заявил Бокерия, имея ввиду пострадавших во время драки «гражданских активистов».

Он обратился к сторонникам «Грузинской мечты» и предупредил, чтобы они вовремя отошли от этой партии, потому что лидер партии Бидзина Иванишвили встал на путь Аслана Абашидзе (бывшего главы Аджарской автономии, которого обратили в бегство Саакашвили и другие творцы «революции роз»), и очень скоро, по заявлению Бокерия, Иванишвили будет отправлен в политическую могилу.

Напомним, что акции протеста оппозиции начались после того, как парламент 14 ноября не смог принять законопроект о внесении в Конституцию очередных поправок, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной системе. Инициатива принадлежала лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, но принять законопроект не удалось из-за сопротивления мажоритарных депутатов. Оппозиция расценила случившееся как поставленный Иванишвили спектакль и объявила новую волну акций протеста.