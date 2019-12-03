Москва, , 16:16 — REGNUM Сообщения в СМИ о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично приказал сбить в ноябре 2015 г. российский Су-24, сомнительны, сообщил 3 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков «Эта информация достаточно обезличенная: непонятно, откуда она взялась и насколько можно считать её достоверной».

Представитель Кремля отметил, что российское руководство ориентируется на заявления, сделанные Анкарой, согласно которым «другие люди давали команду на уничтожение российского самолёта».

Напомним, российский Су-24 был сбит турками над территорией Сирии 24 ноября 2015 г. 3 декабря «Независимая газета» распространила информацию, что организация Nordic Research Monitoring Network (Стокгольм) считает Эрдогана лично причастным к удару по самолёту.

Читайте ранее в этом сюжете: Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты