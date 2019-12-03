Париж, , 16:15 — REGNUM Кандидат на пост мэра Парижа Дэвид Беллиард заявил, что «природа заберет свои права» в столице, пообещав «посадить 100 000 деревьев», сообщает Le Figaro.

«Париж — это город, где на каждого жителя приходится всего 6 м² зеленых насаждений», — посетовал кандидат, приводя в пример Лондон (45 м²) и Брюссель (59 м²).

Дэвид Беллиард также хочет «посадить 100 000 деревьев», критикуя действующего мэра города Анн Идальго, которая посадила, по его словам, всего около 15 000 деревьев.

Кандидат также предложил сократить парковочные места в городе в пользу велосипедных дорожек на каждой улице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп отверг участие в муниципальных выборах в Париже в 2020 году, заявив о поддержке выдвинутого государством кандидата, Бенжамина Гриво.

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