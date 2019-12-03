Рига, , 16:12 — REGNUM Около 30 самоуправлений Латвии планируют оспорить региональную реформу в Конституционном суде. Об этом заявил председатель Союза самоуправлений Латвии Гинтс Каминский порталу LA.

По его словам, общее число муниципалитетов, недовольных планами министерства среды и регионального развития Латвии, оценивается ещё выше.

Напомним, что согласно плану региональной реформы планируется в 4 раза сократить число самоуправлений в Латвии, оставив всего 39 из существующих 119.