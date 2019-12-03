Москва, 3 декабря 2019, 16:09 — REGNUM У главы Белого дома Дональда Трампа есть все шансы победить на следующих выборах президента США, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа отказал в аккредитации журналистам агентства Bloomberg News, сославшись на то, что это СМИ является предвзятым, так как принадлежит миллиардеру Майклу Блумбергу, который решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты США от Демократической партии.
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