Москва, , 16:09 — REGNUM У главы Белого дома Дональда Трампа есть все шансы победить на следующих выборах президента США, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Единственный, кто мог его победить, — это Байден. Но Байдена вынесли за воровство, — сказал Делягин. — Да, Блумберг может дать серьёзный бой Трампу, но пока он проиграет. Что касается Берни Сандерса, то для американского истеблишмента он значительно хуже Трампа. Единственное, что в их глазах отличает Сандерса от Че Гевары, так это возраст. Так что Сандерс не может быть президентом, потому что он выступает за социальную справедливость, а США — это страна ориентированная на совершенно другие ценности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа отказал в аккредитации журналистам агентства Bloomberg News, сославшись на то, что это СМИ является предвзятым, так как принадлежит миллиардеру Майклу Блумбергу, который решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты США от Демократической партии.

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