Ереван, , 16:05 — REGNUM В посольстве России в Армении считают безобразным поступком осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в армянской столице и разделяют позицию официального Еревана, осудившего этот акт вандализма. Об этом говорится в официальном заявлении дипмиссии, опубликованной сегодня, 3 декабря, на официальной странице посольства в Facebook.

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«Разделяем позицию официального Еревана, давшего предельно чёткую характеристику этому безобразному поступку в отношении памятника А. С. Грибоедову, большому другу армянского народа», — отметили в посольстве.

В димписсии полагают, что «единодушное осуждение армянской общественностью данной выходки свидетельствует о прочности братских, союзнических отношений России и Армении, имеющих глубокие исторические корни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях в Ереване был облит краской памятник выдающемуся русскому дипломату, поэту Александру Грибоедову. Варварский поступок, как оказалось, совершил сын армянского активиста, лидера радикальной партии «Цегакрон» Шанта Арутюняна Шаген. Об этом молодой человек сам написал на свое странице в Facebook. По его признанию, этот акт вандализма стал ответом на «развёрнутую в России кампанию» против армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде, который был пособником Гитлера.

Добавим, что в настоящее время краска с памятника Грибоедову смыта.