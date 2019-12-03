Будапешт, , 16:04 — REGNUM Венгерское предложение снимает попытки Киева сыграть на разнице между Россией-«агрессором» и странами ЕС, отметил шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский во вторник, 3 декабря, комментируя сообщения о предложении парламента Венгрии совместно с Россией защищать права национальных меньшинств на Украине.

Венгры

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что венгерские депутаты обратились с такой инициативой к российскому парламенту. В первую очередь защищать планируется право на обучение на родном языке.

« Предложение венгерского парламента совместно заниматься вопросами национальных меньшинств на Украине — это очень знаковое событие.

Нужно еще дождаться подробностей и официального запроса, но уже и сейчас можно сказать, что венгерское предложение снимает попытки Киева сыграть на разнице между Россией-«агрессором» и странами ЕС, в том числе Венгрией, у которых к Украине есть претензии.

Раньше и в самом Будапеште на упрёки Киева отвечали, что ведут самостоятельную политику, а не «играют на пользу России», и что Москва тут ни при чём. Теперь они перестают обращать внимание на всю эту риторику Киева, не стесняются того, что у них общее с Россией видение ситуации с национальными меньшинствами на Украине.