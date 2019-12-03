Бейрут, , 16:00 — REGNUM Порядка 225 сирийских беженцев, временно проживавших в Ливане, вернулись домой, об этом 3 декабря сообщает Associated Press.

Отмечается, что причиной возвращения вынужденных мигрантов стало не только улучшение ситуации в Сирии, но также и акции протеста, продолжающиеся в Ливане свыше месяца.

В агентстве ООН по делам беженцев подчеркнули, что за последние два года в Сирию вернулись 27 тыс. мигрантов.

Как передавало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Сирии начался в 2011 году. С тех пор страну покинули миллионы граждан. Порядка 1 млн человек переселились в Ливан.

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