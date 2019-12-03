Белград, , 15:49 — REGNUM Белоруссия уважает решение властей Сербии о вступлении страны в состав Евросоюза. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Мы с уважением относимся к стремлению вашей страны вступить в Европейский союз и желаем вам достойно пройти этот путь. Дай Бог, чтобы у вас получилось то, чего вы хотите», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Вместе с тем белорусский лидер приветствовал недавнее подписание Сербией договора о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Сербия имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. Представители ЕС подчёркивают, что союз сможет принять новых членов не ранее 2025 года.