Лондон, , 15:49 — REGNUM Североатлантический альянс должен быть готов размещать большие группировки войск за границей. Такое заявление сегодня, 3 декабря, в Лондоне, где состоится саммит лидеров НАТО, сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

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«НАТО должна быть готова размещать большие группировки войск за границей для борьбы с терроризмом, как в Афганистане и на Балканах», — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что альянс должен обеспечить своё присутствие в Арктике, однако при этом важно не допускать роста напряженности в этом регионе в отношениях с Россией.

«Я верю в двухвекторный подход и не вижу противоречия между противостоянием угрозам и диалогом с Россией», — подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Оборонный колледж НАТО в своём докладе о соблюдении военной безопасности в Арктике отмечал, что Западу необходимо возобновить взаимодействие с Россией для того, чтобы оставить Арктику регионом «низкой напряжённости». Также необходимо приступить к формированию общих правил поведения вооружённых сил в регионе и обсуждению нормативной базы, регулирующей военную безопасность в Арктике. По мнению аналитиков, такая возможность представится в 2021—2023 гг., когда Россия будет председательствовать в Арктическом совете.