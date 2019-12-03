Лондон, , 15:49 — REGNUM Североатлантический альянс не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии в НАТО, но подтверждает эту перспективу. Об этом 3 декабря заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг на форуме в Лондоне.

«Мы не устанавливаем точные временные рамки (вступления Украины и Грузии в НАТО), — сказал Столтенберг. — Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в уставы Вооруженных сил страны и законы о воинской обязанности. Закон направлен на создание профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам НАТО.

Нынешние власти Украины твердо поддерживают курс страны на вступление в альянс и максимальное сотрудничество с НАТО.

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