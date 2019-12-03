Лондон, , 15:47 — REGNUM Североатлантическому альянсу нужен диалог с Россией, несмотря на все существующие проблемы в отношениях Москвы и НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран альянса.

Он подчеркнул, что верит в «двухвекторный подход» и не видит противоречия между противодействием угрозам и диалогу с РФ. По его словам, Россия использует военную силу против Грузии и Украины, угрозам со стороны РФ и киберугрозам в настоящее время противостоит НАТО.

Вместе с тем даже в самые острые периоды Холодной войны НАТО удавался диалог с Москвой, добавил Столтенберг. Он отметил, что альянс при любом развитии событий не должен допускать острой конфронтации.

Как сообщало ИА REGNUM, Столтенберг также заявил, что возможный ответ Китаю является принципиально новой задачей для военного блока, ранее нацеленного только на СССР и Россию.

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