Джакарта, , 15:46 — REGNUM Министерство трудовых ресурсов Индонезии совместно с международной организацией развития рабочей силы Японии договорились о продолжении сотрудничества в увеличении количества стажеров в Японии до 5000 человек в год, сообщает Antara.

Стороны договорились, что в ближайшие 2−3 года отправят на обучение в Японию 5000 индонезийских стажеров.

Известно, что до октября 2019 года 44 197 индонезийских юношей были отправлены в японские компании. Благодаря полученным навыкам и опыту, выпускники могут позже устроиться в японские компании, которые находятся в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония назвала устойчивое развитие на архипелаге Натуна важным фактором в разработке свободной и открытой стратегии Индо-Тихоокеанского региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония намерена способствовать развитию архипелага Натуна в Индонезии