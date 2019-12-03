Киев, , 15:40 — REGNUM Служба безопасности Украины объявила в розыск жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого в Нидерландах считают одним из подозреваемых по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Соответствующее объявление опубликовано на сайте МВД Украины.

Отмечается, что украинские власти обвиняют Цемаха «в участии в террористической группировке и совершении террористического акта, повлекшего гибель людей». В СБУ считают Цемаха «лицом, скрывающимся от правосудия».

Как сообщало ИА REGNUM, Цемах был похищен украинскими силовиками из своей квартиры в Снежном. Его вывезли на Украину в июне 2019 года, а в сентябре освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной. После этого он выхеал на территорию ДНР.

Власти Нидерландов считают его одним из подозреваемых по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе.