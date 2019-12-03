Лондон, , 15:31 — REGNUM Украина хочет, чтобы «российские войска покинули её территорию». Такое заявление, находясь с визитом в Лондоне, где проходит саммит НАТО, сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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В интервью SkyNews он выразил надежду, что достичь этой цели поможет встреча лидеров в «нормандском формате».

«Я даже придумал слово — Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы россияне покинули Украину, мы стараемся этого добиться», — сказал Пристайко.

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«Наше главное ожидание от нормандской встречи и любых других форматов — это то, что я называю Ruxit — мы хотим, чтобы Россия и её войска покинули Украину», — также написал министр в Twitter.

Напомним, ранее термин Ruxit уже использовал генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, который в ноябре 2018 года заявлял о реальной опасности выхода России из организации. При этом Ягланд отметил, что последствия Ruxit (слово образовано по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из состава Евросоюза) приведут «к ухудшению ситуации с правами человека в России и Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса. Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. При этом украинская пропаганда считает Россию участницей конфликта в Донбассе. С точки зрения украинских СМИ и политиков, в регионе воюют не граждане Украины друг с другом, а происходит некая «российская агрессия».