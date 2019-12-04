Москва, 4 декабря 2019, 11:40 — REGNUM 03 декабря на Youtube-канале ИА REGNUM вышла видеозапись круглого стола в пресс-центре информационного агентства, который прошел 27 ноября 2019 года. Данная встреча была посвящена внешней политике РФ. На встрече обсуждались вопросы качества стратегического внешнеполитического планирования, методы жесткой и мягкой силы, региональные срезы внешней политики России как в дальнем, так и ближнем зарубежье и другие.
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Участники круглого стола:
- Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM,
- Лепехин Владимир Анатольевич — директор Института ЕАЭС,
- Баранчик Юрий Владимирович — шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM,
- Тарасов Станислав Николаевич — шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM,
- Стремидловский Станислав Михайлович — шеф-редактор Церковно-политической редакции ИА REGNUM,
- Демурин Михаил Васильевич — политический обозреватель ИА REGNUM,
- Кошкин Анатолий Аркадьевич — политический обозреватель ИА REGNUM,
- Павленко Владимир Борисович — политический обозреватель ИА REGNUM
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