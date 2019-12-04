Москва, , 11:40 — REGNUM 03 декабря на Youtube-канале ИА REGNUM вышла видеозапись круглого стола в пресс-центре информационного агентства, который прошел 27 ноября 2019 года. Данная встреча была посвящена внешней политике РФ. На встрече обсуждались вопросы качества стратегического внешнеполитического планирования, методы жесткой и мягкой силы, региональные срезы внешней политики России как в дальнем, так и ближнем зарубежье и другие.

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Участники круглого стола:

Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM ,

— главный редактор , Лепехин Владимир Анатольевич — директор Института ЕАЭС,

— директор Института ЕАЭС, Баранчик Юрий Владимирович — шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM ,

— шеф-редактор Аналитической редакции , Тарасов Станислав Николаевич — шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM ,

— шеф-редактор Восточной редакции , Стремидловский Станислав Михайлович — шеф-редактор Церковно-политической редакции ИА REGNUM ,

— шеф-редактор Церковно-политической редакции , Демурин Михаил Васильевич — политический обозреватель ИА REGNUM ,

— политический обозреватель , Кошкин Анатолий Аркадьевич — политический обозреватель ИА REGNUM ,

— политический обозреватель , Павленко Владимир Борисович — политический обозреватель ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Анонс круглого стола «Россия – образ будущего. Внешняя политика»

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