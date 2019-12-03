Аруша, Танзания, , 15:29 — REGNUM В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что решение Танзании отозвать статью, которая позволяет ее гражданам и неправительственным организациям предъявлять иски в Африканском суде по правам человека и народов, может привести к усилению репрессий и подавления оппозиции. Об этом передает ВВС Africa.

В заявлении Amnesty также говорится, что решение отозвать данную статью лишает людей и организации доступа к правосудию.

«Этот шаг эффективно блокирует инициативы отдельных лиц и неправительственных организаций от прямого обращения в суд по искам о нарушениях прав человека, что является очевидной циничной попыткой избежать ответственности», — заявил Джафет Бигон, координатор организации Amnesty International в Африке.

По его словам, Танзания, где Африканский суд по правам человека находится в городе Аруша, станет второй страной после Руанды, которая отозвала статью о разрешении гражданам подавать иски в инстанцию. Этот шаг, вероятно, вызовет обеспокоенность в отношении страны, чьи дела в области прав человека подвергались тщательному анализу в последние несколько лет, передает телерадиокомпания.

В письме к Африканскому союзу, государства-члены которого учредили Африканский суд по правам человека, официальный представитель Танзании объяснил, что отзывает эту статью, поскольку суд не санкционировал оговорки, сделанные восточноафриканской страной для того, чтобы разрешить отдельным лицам и НПО предъявлять иски.

«Решение было принято после того, как Декларация была введена в действие вопреки оговоркам, сделанным Объединенной Республикой Танзания при принятии Декларации», — сказал министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди.

В Amnesty International считают, что действия Танзании являются «последним признаком растущей враждебности по отношению к правозащитникам».