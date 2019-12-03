Тбилиси, , 15:27 — REGNUM Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе отправилась в Москву вместе с сыном. Об этом 3 декабря сообщил грузинский «Первый канал».

По данным журналистов, поездка грузинского политика продлиться 2 дня. Отмечается, что возможно Бурджанадзе встретится в российской столице с политиками, экспертами, и представителями СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии с ноября регулярно проходят массовые акции протеста. Нино Бурджанадзе через несколько дней назвала их «политическим самоубийством».