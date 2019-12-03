Тегеран, , 15:43 — REGNUM Министерство разведки Ирана опубликовало заявление, в соответствии с которым в Тегеране была задержана группа студентов, планирующая беспорядки. Об этом 3 декабря сообщает Reuters.

По данным министерства, задержанные планировали в ближайшие выходные провести акции протеста в университетах Тегерана.

О том, сколько именно студентов было задержано, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Иране начались 15 ноября после решения властей страны поднять цены на бензин.

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