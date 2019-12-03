Лондон, , 15:08 — REGNUM Североатлантический альянс готов отвечать на военные угрозы не только со стороны России, но и со стороны КНР. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 3 декабря перед началом саммита в Лондоне.

Возможный ответ Китаю является принципиально новой задачей для военного блока, ранее нацеленного только на СССР и Россию, подчеркнул Столтенберг. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

НАТО не собирается перемещаться в Южно-Китайское море, однако альянсу нужно общими усилиями отвечать на китайскую угрозу, включая киберпространство.

Как сообщало ИА REGNUM, Столтенберг также заявил, что НАТО готово ответить на любую агрессию в отношении Польши или стран Прибалтики. Это заявление он адресовал России.

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