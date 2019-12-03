Баку, , 14:58 — REGNUM Россия очень признательна Азербайджану за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. Об этом сегодня, 3 декабря, на совместном брифинге в Баку с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что «русскоязычное образование в Азербайджане традиционно востребовано» — русский язык преподаётся в большом количестве школ и университетов республики.

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Как ранее заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, в Азербайджане уже много лет действует филиал МГУ, а также филиал Первого Московского медицинского университета. Во всех государственных вузах страны существуют отделения на русском языке, на которых обучаются 25 тысяч студентов. Кроме того, 130 тысяч школьников также обучаются на русском языке в 338 школах с русским обучением.

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