Новочеркасск, Ростовская область, , 14:51 — REGNUM «Невнимательностью к проблемам людей» и «неразворотливостью властей» назвал губернатор Ростовской области Василий Голубев закрытие инфекционной больницы в Новочеркасске из-за нехватки медработников. В лечебном учреждении глава региона побывал в ходе рабочей поездки в муниципалитет 3 декабря.

«Заехал в новочеркасскую инфекционную больницу, оставшуюся без врачей. Сложившаяся там ситуация — не что иное, как элементарная невнимательность к проблемам людей, наглядный факт неразворотливости местных властей: ко мне не относится, поездят в Ростов!» — написал Голубев в Instagram.

Губернатор поручил в срочном порядке подготовить конкретный перечень мер, которые необходимо принять для возобновления работы больницы. Ожидается, что стационар сможет принимать пациентов с 20 декабря 2019 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что инфекционное отделение больницы в Новочеркасске было закрыто из-за нехватки кадров. Власти намерены привлечь новых специалистов, предоставив им служебное жильё и выплаты в размере 1 млн рублей.

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