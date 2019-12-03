Пекин, , 14:53 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео напоминает сварливую старуху — персонажа повести китайского писателя Лу Синя, так как постоянно критикует китайские компании. Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин 3 декабря на брифинге в Пекине.

По её словам, старуха Сян Линь в повести «Моление о счастье» всё время бормочет про одно и то же. Однако её слова безвредны, тогда как глава Госдепа постоянно произносит ядовитую ложь, добавила дипломат.

Хуа Чуньин заявила также, что нелицеприятные высказывания Помпео о корпорациях ZTE и Huawei бездоказательны, более того, растет количество стран, признающих безопасность оборудования Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Huawei намерена оспорить в суде решения Федеральной комиссии по связи США (FCC), связанные с запретом для получающих субсидии перевозчиков покупать оборудование у китайских компаний.

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