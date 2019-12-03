Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 3 декабря заявил журналистам, что на всех, кто призывает к противостоянию сторонников разных политических сил, будет возложена и юридическая, и моральная вина. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

»Все те, кто осмелится на противостояние или будет призывать к нему и разжигать вражду, ответят не только перед законом, а на них будет возложена и моральная ответственность», — сказал глава правительства.

Гахария также с сожалением отметил, что в протесты вовлекают молодежь. При этом он подчеркнул, что государство всё равно не допустит гражданского противостояния в Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, на протяжении второй половины ноября и начала декабря в Грузии регулярно проходят акции протеста с требованием внести изменения в избирательную систему государства. Имеются случаи, когда противостояние между оппозицией и представителями правящей партии переходит в потасовку.

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