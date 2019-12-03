Бишкек, 3 декабря 2019, 14:41 — REGNUM Возглавляющий движение «СДПК без Атамбаева» бывший руководитель Чуйской области Сагынбек Абдрахманов выиграл в Верховном суде Киргизии судебный процесс по отчуждению документов и печати Социал-демократическая партии Киргизии, передает «24.kg».
По словам Абдрахманова, ему удалось убедить судебные инстанции в том, что единственным законным главой СДПК является именно он, а не бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, в настоящее время арестованный и содержащийся в СИЗО.
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Между тем, экс-губернатор также сообщил о том, что документы и печать политической организации были вывезены за рубеж прежним руководством Социал-демократическая партии.
«Вывозить имущество партии из страны — это уже преступление», — подытожил Сагынбек Абдрахманов.
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