Мванза, Танзания, , 14:42 — REGNUM Управление по координации деятельности неправительственных организаций (НПО) Танзании предостерегло представителей организаций от участия в политических вопросах, вместо этого призвав их соблюдать свои уставы и должным образом исполнять обязанности по оказанию помощи танзанийскому обществу. Об этом передает газета Mtanzania.

Председатель Управления Ричард Самбаига сделал это заявление на встрече с представителями НПО в Мванзе, состоявшейся после того, как он посетил ряд организаций и оценил достигнутые ими результаты.

Самбаига заявил, что во время выборов в местные и районные администрации Танзании некоторые представители НПО «забросили свои обязанности» и начали оказывать поддержку ряду кандидатов, а не помогать обществу, как этого требуют их уставы.

Он также призвал организации, которые занимаются просвещением избирателей, в преддверии всеобщих выборов сосредоточиться на обучении основам избирательного процесса, а не начать проведение «политических кампаний».

«Если вы считаете, что вам стоит касаться политических вопросов, увольняйтесь из НПО и делайте это самостоятельно, не используя НПО в своих целях и интересах, а также в качестве площадки для проведения политических кампаний», — заявил Самбаига.