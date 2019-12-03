Тараз, Казахстан, , 14:39 — REGNUM Акимом (мэром) казахстанского города Тараз (Джамбул) назначен Айтказы Карабалаев, который ранее возглавлял областной филиал «КазТрансГаз Аймак», сообщает 3 декабря агентство «Казинформ».

Отмечается, что решение о назначении было принято после согласования кандидатуры с администрацией президента Казахстана и депутатами городского маслихата (совета).

Айтказы Карабалаев родился в 1966 году. В разные годы занимал различные должности в акимате (администрации) Тараза, в том числе должность заместителя акима города.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября аким (глава) Джамбульской области Казахстана уволил мэра Тараза Кайрата Досаева после инцидента в одной из школ города, где была изнасилована 12-летняя девочка.

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