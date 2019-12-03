Киев, , 14:25 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук призвал граждан Украины воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности.

Соответствующее заявление оппозиционного политика обнародовано сегодня, 3 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук отдельно подчеркивает, что сделать это надо безотлагательно, потому что открытие рынка сельскохозяйственных земель, запланированное нынешней властью, сделает невозможным реализацию этого права.

Парламентарий напомнил некоторые положения украинского законодательства, в частности, что ч.1 ст. 121 Земельного кодекса Украины предоставляет гражданам Украины право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих размерах:

«Для ведения фермерского хозяйства — в размере земельной доли (пая) (на Украине средний размер пая 4 гектара — ред.), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство; для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 гектаров; для ведения садоводства — не более 0,12 гектара; для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара; для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара; для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара».

Медведчук также убежден, что люди должны знать: согласно части 4 ст. 116 Земельного кодекса Украины передача земельных участков бесплатно в собственность граждан в пределах норм, определенных частью 1 статьи 121 Земельного кодекса Украины, проводится один раз по каждому виду использования.

«То есть гражданин Украины имеет право получить в частную собственность до шести земельных участков различного целевого назначения!» — подчеркнул депутат.

«Максимальное удовлетворение прав граждан Украины на бесплатную приватизацию земельных участков станет возможным на основе жесткого контроля государства и общественности за перераспределением земель государственной и коммунальной собственности», — отметил Медведчук.

Оппозиционный политик убежден, что государство в первую очередь обязано обеспечивать законное право граждан Украины владеть землей, как это предусмотрено Земельным кодексом Украины 2001 года.

Вместе с тем, проголосованный в первом чтении законопроект № 2178−10 об открытии рынка земли дает возможность иностранным гражданам покупать украинскую землю, что делает невозможным удовлетворение законных прав украинцев на бесплатное получение земли.

«В случае окончательного принятия законопроекта № 2178−10… с 1 января 2024 года иностранные юридические лица смогут на законных основаниях покупать в Украине сельскохозяйственные земли, находящиеся в государственной и коммунальной собственности», — отметил Медведчук.

Парламентарий также обеспокоен тем, что в случае принятия закона об открытии рынка земли совокупная площадь сельскохозяйственных земель в собственности одного лица составит около 200 тыс. гектаров, что «дает зеленый свет еще большей концентрации земельной собственности в агрохолдингах и открывает люфты для поглощения наиболее плодородных земель транснациональным капиталом».

«Чувствуя ответственность перед нынешним и будущими поколениями, оценивая риски расширения масштабов земельных спекуляций и земельного рейдерства в связи с неподготовленностью общества к запуску свободного оборота сельскохозяйственных земель, а также в связи с вероятным распространением процессов обезземеливания крестьян, «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует прекратить форсирование земельной реформы до тех пор, пока не будет удовлетворено право граждан Украины на бесплатную приватизацию земельных участков как для сельскохозяйственных, так и не для сельскохозяйственных нужд», — заявил политик.

«Поэтому «Оппозиционная платформа — За жизнь»… обращается к соотечественникам, чтобы они безотлагательно воспользовались своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 13 ноября Верховная рада силами фракции «Слуга народа» приняла в первом чтении законопроект о продаже земли. Второе чтение и голосование в целом может состояться уже в декабре. Власти хотят официально открыть рынок земли на Украине 1 октября 2020 года.

В свою очередь, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что новая украинская власть не имеет никакого права принимать закон об открытии рынка земли без проведения всеукраинского референдума.