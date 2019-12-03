Лондон, , 14:32 — REGNUM И США, и Россия хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями, при этом американская сторона способна добиться участия в нём Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 3 декабря после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса в Лондоне.

Трамп в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) и объяснил этим разрыв договора. Он добавил, что ДРСМД устарел, однако Россия стремится заключить новое соглашение, касающееся контроля над вооружениями и ядерным оружием.

«Мы тоже так считаем и также приведем за стол переговоров Китай», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона отвергает обвинения в нарушении положений ДРСМД. Договор прекратил действие в августе 2019 года.

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