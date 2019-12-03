Кишинёв, , 14:31 — REGNUM Молдавская оппозиция обвинила министра обороны Молдавии Виктора Гайчука в «поддержке и прославлении сепаратистских вооруженных сил Донбасса». Как передает ИА REGNUM, поводом послужили заявления министра на одном из круглых столов, где он говорил о силе духа и мотивации различных небольших армий и как пример среди прочих привел армию ДНР-ЛНР.

Виктор Гайчук Army.md

Представители оппозиционного блока ACUM заявили, что Гайчук тем самым поставил «сепаратистов» в пример армии Молдавии и потребовал отставки министра. Сам он в ответ заявил, что оппозиция занимается манипуляциями.

Гайчук уточнил, что действительно говорил об армии Донбасса, но имел в виду лишь то, что «мотивация военнослужащих бывает важнее, чем техническое оснащении армии», и не давал никаких оценок.

«Скажу четко, чтобы больше не было спекуляций: как гражданин, военный в запасе и министр обороны, я уважаю и всегда буду уважать территориальную целостность Украины», — добавил Гайчук.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Молдавии отказался увольнять министра обороны