Москва, 3 декабря 2019, 14:29 — REGNUM В Москве проходят переговоры премьер-министра России Дмитрия Медведева и его коллеги из Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.
На встрече глава российского правительства предложил обсудить экономическое сотрудничество, а также межрегиональные и социальные вопросы.
Медведев отметил, что Россия рассматривает Монголию как дружественную страну, и напомнил о помощи Монголии в годы Великой Отечественной войны. Он также указал на важность состоявшегося в сентябре 2019 года визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор.