История вопроса

Основой российско-монгольских отношений являются Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года, Улан-Баторская (2000) и Московская (2006) декларации, и Декларация о развитии стратегического партнерства 2009 года. Всего между Российской Федерацией и Монголией действует более 150 договоров и соглашений.

В начале 1990-х годов экономическое сотрудничество между двумя странами резко сократилось, и до сих пор не достигло объёмов советского периода. При этом Россия списала Монголии значительную часть долгов, накопившихся в советские времена.

Значительный подъём в двусторонних отношениях начался после 2000 года. Отношения поддерживаются на уровне глав государств, правительств, внешнеполитических ведомств, регионов. Действует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Также существует Рабочая группа по контактам Монголия-ЕАЭС и механизм Россия-Монголия-Китай.

Товарооборот между двумя странами составляет порядка одного миллиарда долларов, и в последние годы снижается под воздействием неблагоприятных факторов. В структуре российского экспорта в Монголию, который многократно превосходит импорт, преобладают минеральные продукты и сырьё.

В 2014 году между странами был восстановлен безвизовый режим, отменённый в 1995 году по инициативе монгольской стороны.

Развиваются контакты в военной сфере, в области науки, образования, культуры, спорта. Регулярно проходят дни российско-монгольской дружбы и взаимные фестивали культуры.

