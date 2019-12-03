Джакарта, , 14:29 — REGNUM Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Индонезии Мухаммед Абдулла Аль-Гфели подчеркнул, что двусторонние отношения между ОАЭ и Индонезией находятся в хорошем состоянии, потому что они основаны на принципе сотрудничества и взаимного уважения, сообщает Antara.

«Исторический визит шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, в Индонезию в июле 2019 года стал важной вехой в двусторонних отношениях между странами», — заявил посол во время празднования 48-го национального дня ОАЭ в Джакарте.

Посол поздравил правительство и индонезийский народ с вступлением в должность президента Джоко Видодо и вице-президента Маруфа Амина на посту президента и вице-президента Индонезии на период 2019—2024 годов.

Напомним, на праздновании 48-го национального дня ОАЭ присутствовали министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавян и ряд послов дружественных стран.