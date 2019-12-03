Москва, , 14:24 — REGNUM В администрации президента РФ оставили без комментариев информацию о нахождении украинской полиции, вооружённой автоматами, в районе разведения сил в Донбассе.

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«Я не могу ответить на ваш вопрос», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ публикует регулярные отчеты о соблюдении условий разведения, поэтому делать соответствующие заявления «это больше их прерогатива».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что разведение сил повысило безопасность на трёх пилотных участках — в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского — однако озвученные публично планы Украины занять прежние позиции не способствуют доверию. По его словам, на других участках линии соприкосновения ВСУ не прекратили — а в ряде случаев усилили — обстрелы гражданских объектов Донецкой и Луганской областей.